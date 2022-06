LES P’TITES PÉPITES – PARCOURS COMMENTÉ « SUR LES PAS DES MINEURS » SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

LES P’TITES PÉPITES – PARCOURS COMMENTÉ « SUR LES PAS DES MINEURS » SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE Segré-en-Anjou Bleu, 25 août 2022, Segré-en-Anjou Bleu. LES P’TITES PÉPITES – PARCOURS COMMENTÉ « SUR LES PAS DES MINEURS » SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE

Carreau du Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2022-08-25 – 2022-08-25 Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire EUR 8 8 L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « Les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

L’association des Mines de fer de l’Anjou et Centrale 7 vous proposent de découvrir les anciennes mines de fer de Nyoiseau. Après la visite commentée de l’exposition « Sur les pas des mineurs de fer », Elsa Maigne, artiste plasticienne et clown de Centrale 7, vous accueillera dans son atelier. Durée : 1h30

Réservation obligatoire. L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « Les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Venez découvrir le parcours « Sur les pas des mineurs » à Nyoiseau, le 25 août 2022. La visite sera suivie d’une rencontre avec une artiste. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 http://centrale7.net/ L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « Les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

L’association des Mines de fer de l’Anjou et Centrale 7 vous proposent de découvrir les anciennes mines de fer de Nyoiseau. Après la visite commentée de l’exposition « Sur les pas des mineurs de fer », Elsa Maigne, artiste plasticienne et clown de Centrale 7, vous accueillera dans son atelier. Durée : 1h30

Réservation obligatoire. Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Other Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Carreau du Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

LES P’TITES PÉPITES – PARCOURS COMMENTÉ « SUR LES PAS DES MINEURS » SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE Segré-en-Anjou Bleu 2022-08-25 was last modified: by LES P’TITES PÉPITES – PARCOURS COMMENTÉ « SUR LES PAS DES MINEURS » SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 25 août 2022 Carreau du Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire