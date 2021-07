Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou LES PTITES PÉPITES // MY SPIRULINE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Dans le cadre des P’tites pépites, programmation mise en place par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, venez découvrir une des découvertes insoupçonnées en Anjou bleu : une ferme qui produit de la spiruline. Cette plante a de nombreuses vertus pour le corps et notre organisme et ce jeune producteur vous parlera de son activité.

Dans le cadre des P'tites Pépites, un programme de découverte insoupçonnées en Anjou bleu, venez une ferme qui produit de la spiruline.

