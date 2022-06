LES PTITES PÉPITES – LES PIGEONNAUX DU STADE Les Hauts-d’Anjou, 9 août 2022, Les Hauts-d'Anjou.

LES PTITES PÉPITES – LES PIGEONNAUX DU STADE

2 bis rue du stade Champigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Champigné 2 bis rue du stade

2022-08-09 – 2022-08-09

Champigné 2 bis rue du stade

Les Hauts-d’Anjou

Maine-et-Loire

EUR 3 3 L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Découvrez cette exploitation authentique où on élève des pigeonneaux. Dominique et Karine vous présenteront leur exploitation et le fonctionnement de ce surprenant élevage !

Une dégustation des produits transformés clôturera la visite.

Durée de la visite : 1h30

Réservation obligatoire.

L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Partez à la découverte de la ferme Les Pigeonneaux du Stade à Champigné, le 9 août 2022.

officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 http://www.fermeaubergelatouche.com/

L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Découvrez cette exploitation authentique où on élève des pigeonneaux. Dominique et Karine vous présenteront leur exploitation et le fonctionnement de ce surprenant élevage !

Une dégustation des produits transformés clôturera la visite.

Durée de la visite : 1h30

Réservation obligatoire.

Champigné 2 bis rue du stade Les Hauts-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-23 par