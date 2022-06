LES P’TITES PÉPITES – LES JARDINS DU CHÂTEAU DE LA DEVANSAYE Segré-en-Anjou Bleu, 21 juillet 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

LES P’TITES PÉPITES – LES JARDINS DU CHÂTEAU DE LA DEVANSAYE

La Devansaye, Marans Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2022-07-21 – 2022-07-21

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire

EUR 6 6 Attesté depuis le Moyen Âge, c’est au 19e siècle que le château et le domaine de la Devansaye vont connaître une véritable métamorphose avec la restauration de la demeure, la construction d’importantes dépendances et d’une chapelle et enfin la création d’un vaste potager clos de murs et d’un parc à l’anglaise. Entre patrimoine naturel et architectural, découvrez les extérieurs de ce domaine remarquable qui abrite notamment une collection de 400 rosiers, 65 variétés de tomates, un verger et un arboretum.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Dans le cadre des P’tites Pépites de l’Anjou bleu, un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, venez découvrir les jardins du Château de la Devansaye, le 21 juillet 2022.

Segré-en-Anjou Bleu

