Site de l’Espérance, La Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

2022-08-27 – 2022-08-27

Erdre-en-Anjou

Maine-et-Loire

Et si l’histoire du chevalement de La Pouëze vous était contée ? Que ne s’est pas interrogé sur cette curieuse silhouette qui domine le paysage ardoisier de la commune ?

C’est le chevalement ou « carrée » en langage ardoisier qui se dresse comme le second clocher du village. Pendant près de deux siècles, la vie à La Pouëze s’est déroulée au rythme du travail des perreyeux qui, à l’appel de la sirène, se rendaient à la carrière pour fabriquer des ardoises… Laissez-vous raconter cette histoire industrielle en parcourant le site ardoisier aujourd’hui transformé en lieu de découverte et de balade.

Parcours en extérieur – prévoir de bonnes chaussures

Durée : 1h15

Réservation obligatoire

