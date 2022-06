LES PTITES PÉPITES – LE JARDIN VARIATIONS Les Hauts-d’Anjou, 19 juillet 2022, Les Hauts-d'Anjou.

LES PTITES PÉPITES – LE JARDIN VARIATIONS

Les Priautés, Soeurdres Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

2022-07-19 – 2022-07-19

Les Hauts-d’Anjou

Maine-et-Loire

Dans le cadre des p’tites pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, découvrez ce lieu idéal pour se laisser surprendre au milieu de différents richement fleuris et réfléchis pour favoriser la biodiversité. Un jardin entouré de haies champêtres, de plantes mellifères, avec un choix d’essences adaptées au bocage et avec des points d’eau pour recueillir les eaux pluviales. La promesse d’une belle balade commentée sous la conduite du jardinier passionné et propriétaire des lieux. A ne pas manquer !

Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

