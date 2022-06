LES PTITES PEPITES – LA FERME DES BREBIS ANJOUÉES Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou EUR 3 3 L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « Les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Le temps d’une visite, rencontrez ce jeune couple d’éleveurs amoureux de la nature et du naturel. Ils vous présenteront leur travail, leur troupeaux de brebis et vous parleront de la transformation de leur lait biologique. Durée : 1h15

