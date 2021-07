LES P’TITES PÉPITES // INITIATION AU TIR À L’ARC AVEC ANJOU SPORT NATURE La Jaille-Yvon, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, La Jaille-Yvon.

LES P’TITES PÉPITES // INITIATION AU TIR À L’ARC AVEC ANJOU SPORT NATURE 2021-07-17 10:45:00 – 2021-07-17 12:00:00

La Jaille-Yvon Maine-et-Loire La Jaille-Yvon

Dans le cadre des P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, venez découvrir le tir à l’arc , jeu de cible et retrouvez votre âme d’enfant avec Anjou Sport Nature à la Jaille-Yvon. Imprégnez-vous de cette nature préservée et profitez de ce temps d’initiation. Une expérience à la fois sportive et conviviale à partager en famille ou entre amis .

Activité à partir de 8 ans – port de chaussures fermées obligatoire –

Uniquement sur réservation au 02 41 92 86 83.

« les P’tites Pépites », programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu vous prpose de tester le tir à l’arc avec Anjou Sport Nature dans un cadre verdoyant.

Dans le cadre des P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, venez découvrir le tir à l’arc , jeu de cible et retrouvez votre âme d’enfant avec Anjou Sport Nature à la Jaille-Yvon. Imprégnez-vous de cette nature préservée et profitez de ce temps d’initiation. Une expérience à la fois sportive et conviviale à partager en famille ou entre amis .

Activité à partir de 8 ans – port de chaussures fermées obligatoire –

Uniquement sur réservation au 02 41 92 86 83.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par