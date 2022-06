LES P’TITES PÉPITES – INITIATION AU SWIN-GOLF Ombrée d’Anjou, 6 août 2022, Ombrée d'Anjou.

LES P’TITES PÉPITES – INITIATION AU SWIN-GOLF

Plan d’eau, Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

2022-08-06 – 2022-08-06

Ombrée d’Anjou

Maine-et-Loire

8.5 8.5 EUR Venez découvrir le Swin-Golf, la variante du golf à pratiquer en famille ou entre amis ! Plus accessible et plus fun, optez pour une après-midi Swin-Golf !

Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Les P’tites Pépites de l’été vous proposent une initiation au Swing-Golf au plan d’eau de Combrée, le 6 août 2022.

Ombrée d’Anjou

