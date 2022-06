LES PTITES PÉPITES – INITIATION À L’ILLUSTRATION BOTANIQUE Segré-en-Anjou Bleu, 14 juillet 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

LES PTITES PÉPITES – INITIATION À L’ILLUSTRATION BOTANIQUE

Ecocentre de Danne, Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2022-07-14 – 2022-07-14

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire

Un après-midi d’immersion en pleine nature, en tête-à-tête avec les plantes, les crayons de couleur les pinceaux… Une occasion originale de se reconnecter au végétal sous le soleil et au chant des oiseaux. Le dessin est une approche douce et sensible pour entrer en relation avec les plantes. Venez vous initier à l’illustration botanique guidé par Lise Saporita, paysagiste-herboriste et co-autrice de « Mon herbier à l’aquarelle ». Développez votre sens de l’observation et apprenez à comprendre les plantes. Faites-vous plaisir le temps d’une pause créative et ressourçante.

Durée : 2h30

Réservation obligatoire.

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous présent « les P’tites Pépites », son programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Initiez-vous à l’illustration botanique à l’Ecocentre deDanne, le 14 juillet 2022.

