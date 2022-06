LES P’TITES PÉPITES – INITIATION À LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE La Jaille-Yvon, 16 juillet 2022, La Jaille-Yvon.

LES P’TITES PÉPITES – INITIATION À LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Anjou Sport Nature La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

2022-07-16 – 2022-07-16

EUR 13.5 13.5 Et si vous testiez la trottinette électrique avec Anjou Sport Nature ? Rendez-vous à la Jaille-Yvon pour vous imprégner d’une nature préservée et découvrir le chemin de halage en mobilité électrique. Une expérience à la fois sportive et conviviale à partager en famille ou entre amis.

A partir de 12 ans.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Les P’tites Pépites de l’été vous proposent une initiation et une balade en trottinette électrique avec Anjou Sport Nature, le 16 juillet 2022.

dernière mise à jour : 2022-06-23 par