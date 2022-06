LES PTITES PEPITES – DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À MONTREUIL-SUR-MAINE Montreuil-sur-Maine Montreuil-sur-Maine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-sur-Maine

LES PTITES PEPITES – DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À MONTREUIL-SUR-MAINE Montreuil-sur-Maine, 30 juillet 2022, Montreuil-sur-Maine. LES PTITES PEPITES – DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À MONTREUIL-SUR-MAINE

8 rue du Moulin Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire

2022-07-30 – 2022-07-30 Montreuil-sur-Maine

Maine-et-Loire Montreuil-sur-Maine L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Le saviez-vous ? La boule de fort est le seul jeu au monde à se disputer en pantoufles. Ce cousin de la pétanque utilise des boules pas tout à fait ronde ! Une boule pas tout à fait ronde qui se joue sur un terrain pas tout à fait plat ! Drôle de jeu que celui-là ! Venez découvrir ce sport traditionnel issu des cultures populaires locales et initiez-vous en famille ou entre amis, en participant à un mini tournoi. Ambiance et convivialité assurées ! Apportez vos pantoufle.

Un verre vous sera offert.

A partir de 7 ans.

Durée : 2h

Réservation obligatoire. L’office de tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Découvrez et initiez-vous à la boule de fort à Montreuil-sur-Maine, le 30 juillet. L’Office de Tourisme vous propose « les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Le saviez-vous ? La boule de fort est le seul jeu au monde à se disputer en pantoufles. Ce cousin de la pétanque utilise des boules pas tout à fait ronde ! Une boule pas tout à fait ronde qui se joue sur un terrain pas tout à fait plat ! Drôle de jeu que celui-là ! Venez découvrir ce sport traditionnel issu des cultures populaires locales et initiez-vous en famille ou entre amis, en participant à un mini tournoi. Ambiance et convivialité assurées ! Apportez vos pantoufle.

Un verre vous sera offert.

A partir de 7 ans.

Durée : 2h

Réservation obligatoire. Montreuil-sur-Maine

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-sur-Maine Other Lieu Montreuil-sur-Maine Adresse 8 rue du Moulin Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire Ville Montreuil-sur-Maine lieuville Montreuil-sur-Maine Departement Maine-et-Loire

LES PTITES PEPITES – DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À MONTREUIL-SUR-MAINE Montreuil-sur-Maine 2022-07-30 was last modified: by LES PTITES PEPITES – DÉCOUVERTE DE LA BOULE DE FORT À MONTREUIL-SUR-MAINE Montreuil-sur-Maine Montreuil-sur-Maine 30 juillet 2022 8 rue du Moulin Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire

Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire