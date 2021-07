Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence LES P’TITES PEPITES DE L’ETE – APÉRO-PERCHÉ AU DÉDALE DES CÎMES Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-d'Erdre-Auxence

LES P’TITES PEPITES DE L’ETE – APÉRO-PERCHÉ AU DÉDALE DES CÎMES Val d’Erdre-Auxence, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Val d'Erdre-Auxence. LES P’TITES PEPITES DE L’ETE – APÉRO-PERCHÉ AU DÉDALE DES CÎMES 2021-07-24 – 2021-07-24 Parc de la Burelière, La Cornuaille Dédale des Cîmes

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence EUR 25 25 Et si vous dégustiez un petit apéro en haut des arbres ? Le Dédale des Cîmes vous proposent une initiation à la grimpe d’arbres (encadrée par un spécialiste) suivie d’un petit apéro. Au menu : un verre de vin ou de jus de pomme accompagné d’une dégustation de produits locaux. 2 tables de 4 personnes à chaque session (à 18h30 ).

Uniquement sur réservation. Les P’tites Pépites de l’été vous proposent un apéro-perché au Dédale des Cîmes à la Cornuaille les 24 juillet et 21 août. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 https://www.dedaledescimes.fr/ Et si vous dégustiez un petit apéro en haut des arbres ? Le Dédale des Cîmes vous proposent une initiation à la grimpe d’arbres (encadrée par un spécialiste) suivie d’un petit apéro. Au menu : un verre de vin ou de jus de pomme accompagné d’une dégustation de produits locaux. 2 tables de 4 personnes à chaque session (à 18h30 ).

Uniquement sur réservation. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence Étiquettes évènement : Autres Lieu Val d'Erdre-Auxence Adresse Parc de la Burelière, La Cornuaille Dédale des Cîmes Ville Val d'Erdre-Auxence lieuville 47.52582#-0.98109