2022-07-26

Maine-et-Loire 10 10 EUR Faites le plein de nature et profitez de cette promenade en attelage dans le bocage de l’Anjou bleu. Laissiez vous porter dans cette calèche menée par Jean Gastineau, meneur expérimenté. Il vous livrera les secrets de l’attelage et de ses impressionnants chevaux de trait. Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques

Durée : 1h15

Saint-Martin-du-Bois Lieu-dit la Jarretière Segré-en-Anjou Bleu

