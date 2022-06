LES PTITES PEPITES – ATELIER P’TIT(E) PAYSAN(NNE) Segré-en-Anjou Bleu, 23 août 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

LES PTITES PEPITES – ATELIER P’TIT(E) PAYSAN(NNE)

La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

2022-08-23 08:30:00 – 2022-08-23

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « Les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Envie de vivre le temps d’une matinée la vie de fermiers ? Découvrez toutes les activités qui composent la vie d’un éleveur : soigner les animaux, les nourrir, remettre de l’eau, repailler… Apprenez l’alimentation et le mode de vie des animaux de la ferme ainsi que le métier d’agriculteur, le fonctionnement de la ferme et l’élevage. Le petit plus : un casse-croûte paysan sera proposé aux petits fermiers du jours (et aux accompagnateurs).

Durée : 2h30

Réservation obligatoire.

L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous propose « Les P’tites Pépites », un programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu cet été. Découvrez cet atelier P’tit(e) Paysan(nne) à destination des enfants et proposé à la Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré, le 23 août 2022.

