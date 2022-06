LES PTITES PÉPITES – ATELIER CRÉATION DE CRAYON FUSAIN Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-d'Erdre-Auxence

LES PTITES PÉPITES – ATELIER CRÉATION DE CRAYON FUSAIN Val d’Erdre-Auxence, 16 août 2022, Val d'Erdre-Auxence. LES PTITES PÉPITES – ATELIER CRÉATION DE CRAYON FUSAIN

La Cornuaille Parking de la Burelière Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Parking de la Burelière La Cornuaille

2022-08-16 15:00:00 – 2022-08-16

Parking de la Burelière La Cornuaille

Val d’Erdre-Auxence

Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence EUR 35 35 Dans le cadre des P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, participez, dans le magnifique cadre du site de la Burelière, à un atelier création de crayon fusain. Partez à la découverte des arbres et arbustes au grès des sentiers. Une fois la cueillette effectuée, vous irez fabriquer des crayons fusai. Après cuisson, place au dessin et à l’expérience unique de faire des crayons avec la nature. Réservation obligatoire.

Durée 1h30

A partir de 7 ans. L’Office de Tourisme de l’Anjou bleu vous présente « les P’tites Pépites », programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Participez à un atelier dcréation de crayon fusain le 16 août 2022, à La Cornuaille. officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 http://www.tourisme-anjoubleu.com/ Dans le cadre des P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, participez, dans le magnifique cadre du site de la Burelière, à un atelier création de crayon fusain. Partez à la découverte des arbres et arbustes au grès des sentiers. Une fois la cueillette effectuée, vous irez fabriquer des crayons fusai. Après cuisson, place au dessin et à l’expérience unique de faire des crayons avec la nature. Réservation obligatoire.

Durée 1h30

A partir de 7 ans. Parking de la Burelière La Cornuaille Val d’Erdre-Auxence

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence Autres Lieu Val d'Erdre-Auxence Adresse Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire Parking de la Burelière La Cornuaille Ville Val d'Erdre-Auxence lieuville Parking de la Burelière La Cornuaille Val d'Erdre-Auxence Departement Maine-et-Loire

Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-derdre-auxence/

LES PTITES PÉPITES – ATELIER CRÉATION DE CRAYON FUSAIN Val d’Erdre-Auxence 2022-08-16 was last modified: by LES PTITES PÉPITES – ATELIER CRÉATION DE CRAYON FUSAIN Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence 16 août 2022 La Cornuaille Parking de la Burelière Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire