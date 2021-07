Le Lion-d'Angers Le Lion-d'Angers Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire LES PTITES PÉPITES // ANGORA LAINE D’ANJOU Le Lion-d’Angers Le Lion-d'Angers Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers

Maine-et-Loire

LES PTITES PÉPITES // ANGORA LAINE D’ANJOU Le Lion-d’Angers, 24 août 2021-24 août 2021, Le Lion-d'Angers. LES PTITES PÉPITES // ANGORA LAINE D’ANJOU 2021-08-24 15:00:00 – 2021-08-24 17:00:00

Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Le Lion-d’Angers EUR 2.5 2.5 Les P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Profitez des vacances d’été pour participer à une sortie programmée dans le cadre des P’tites Pépites, organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu.

Dans un cadre champêtre, Marie-Louisa partagera avec vous sa passion pour ses animaux peu communs que sont le lapin Angora et l’Alpaga. Elle échangera autour de ce savoir-faire artisanal lui permettant d’obtenir une laine naturelle issue de son propre élevage, qu’elle tisse et tricote ensuite. Une démonstration de filage de la laine au rouet clôturera cette très belle visite. Réservation obligatoire. Les P’tites Pépites d’été, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Rendez-vous le mardi 24 août pour une découverte d’un élevage de lapins angora. Les P’tites Pépites, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu.

Profitez des vacances d’été pour participer à une sortie programmée dans le cadre des P’tites Pépites, organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu.

Dans un cadre champêtre, Marie-Louisa partagera avec vous sa passion pour ses animaux peu communs que sont le lapin Angora et l’Alpaga. Elle échangera autour de ce savoir-faire artisanal lui permettant d’obtenir une laine naturelle issue de son propre élevage, qu’elle tisse et tricote ensuite. Une démonstration de filage de la laine au rouet clôturera cette très belle visite. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Lion-d'Angers Adresse Ville Le Lion-d'Angers lieuville 47.61688#-0.76211