Mougins le Haut, le dimanche 1 août à 21:00

**- Présentez votre certificat de vaccination,** **OU un test PCR,** **OU la preuve d’une rémission de la Covid-19,** **AINSI QUE votre pièce d’identité à l’entrée -** Les **P’tites Ouvreuses** proposent en trio un concert autour de leur nouvel album, **_Huit pieds sur terre_** **_- la poésie d’une guinguette_** **_exotique_**. Le chansonnier-poète Cédric Gonnet est accompagné sur scène de deux de ses compères musiciens Nadine Bentivoglio à l’accordéon et Alexis Belhassen à la basse et aux percussions. Ils renouent avec le concert populaire poétique bienfaisant. Textes merveilleux et mélodies qui enjôlent, sur scène le groupe propose une interprétation enrichie de danses, de récits et de jeux d’interaction avec le publicqui révèlera encore davantage la poétique des chansons écrites et composées parCédric Gonnet, Julien Dolidon et Sébastien Bouland.

Plein air / Entrée libre / Tout public / Durée 1H20

Huit Pieds sur Terre (chansons poétiques, créations originales)

Mougins le Haut Place des arcades, 06250 Mougins Mougins Les Bréguières Alpes-Maritimes



2021-08-01T21:00:00 2021-08-01T23:00:00