Une lecture suivie d’un atelier créatif, un samedi par mois pour les enfants de 3 à 6 ans.

Attention changement d’horaires en 2023 : retrouvez-nous à 10h30. Un peu de lecture et plein de chouettes activités manuelles autour d’un thème. Retrouvez-nous à 10h30, les samedis : 12 novembre

1er juillet Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

