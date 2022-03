Les P’tites Lectures Podensac Podensac Catégories d’évènement: Gironde

Podensac

Les P’tites Lectures Podensac, 9 avril 2022, Podensac. Les P’tites Lectures Médiathèque 12 rue du Maréchal Leclerc de Hautecloqu Podensac

2022-04-09 – 2022-04-09 Médiathèque 12 rue du Maréchal Leclerc de Hautecloqu

Podensac Gironde Podensac Des lectures proposées par vos bibliothécaires à partager en famille !

– Le 9 avril, lectures Kamishibaï à la bibliothèque d’Illats de 15h à 16h (à partir de 4 ans),

– Le 15 avril, bébés lecteurs à la bibliothèque de Landiras de 10h à 11h (pour les 0-3 ans),

– Le 23 avril, lectures animées à la médiathèque de Podensac de 10h30 à 11h30 (pour les 2-4 ans). Des lectures proposées par vos bibliothécaires à partager en famille !

– Le 23 avril, lectures animées à la médiathèque de Podensac de 10h30 à 11h30 (pour les 2-4 ans). +33 5 56 27 01 58

– Le 23 avril, lectures animées à la médiathèque de Podensac de 10h30 à 11h30 (pour les 2-4 ans).

Médiathèque 12 rue du Maréchal Leclerc de Hautecloqu Podensac

