Les p'tites histoires du mercredi – Les pompiers 9 Avenue Laënnec Hall de l'Hermine Plouha Côtes-d'Armor

2023-02-01 16:00:00 – 2023-02-01 16:45:00

Côtes-d’Armor Anita propose ses P’tites Histoires du mercredi et vous emmène avec les pompiers ! Organisé par la bibliothèque municipale dans le cadre de l’exposition sur les pompiers. Hall de l’Hermine 9 Avenue Laënnec Plouha

