Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Les P’tites histoires de la bibliothèque… Spécial Halloween ! Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Les P’tites histoires de la bibliothèque… Spécial Halloween ! Plouha, 20 octobre 2021, Plouha. Les P’tites histoires de la bibliothèque… Spécial Halloween ! 2021-10-20 15:30:00 – 2021-10-20 Bibliothèque municipale Erik Orsenna 24 Avenue Laënnec

Plouha Côtes d’Armor Rendez-vous à la bibliothèque dans un décor fantastique, pour écouter des histoires qui font frissonner, sélectionnées par Anita !

Ouvert à tous ! bibliotheque@plouha.fr +33 2 96 16 59 18 Rendez-vous à la bibliothèque dans un décor fantastique, pour écouter des histoires qui font frissonner, sélectionnées par Anita !

Ouvert à tous ! dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Bibliothèque municipale Erik Orsenna 24 Avenue Laënnec Ville Plouha lieuville 48.67574#-2.93061