Les p’tites histoires de la bibliothèque – Dragons en folie ! Plouha, 23 mars 2022, Plouha.

Les p’tites histoires de la bibliothèque – Dragons en folie ! Place de la République Espace Hermine Plouha

2022-03-23 – 2022-03-23 Place de la République Espace Hermine

Plouha Côtes d’Armor

Le rendez-vous incontournable des petits lecteurs de la bibliothèque avec, ce mois-ci, une sélection des plus belles histoires de dragons.

Ouvert à tous !

Attention : rendez-vous à l’espace Hermine et non pas à la bibliothèque !

