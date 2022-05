Les p’tites craies du Béchet Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Venez décorer à la craie la promenade le long de la plage du Béchet, devenez un grand artiste, le temps d'une matinée. Pas de gagnant, pas de perdant, juste le plaisir de dessiner ensemble. Gratuit. Matériel fourni. Mercredi 20 juillet 2022 – De 10h00 à 12h00 – Boulevard du Béchet – Gratuit animation@saintbriac.fr +33 2 99 88 32 34

