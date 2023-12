Fresque de Notre Equilibre Croix Les P’tites Cantines Croix, 21 janvier 2024, Croix.

Fresque de Notre Equilibre Croix Dimanche 21 janvier 2024, 14h30 Les P’tites Cantines Sur inscription

Début : 2024-01-21T14:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

« Il est urgent de ralentir »

…On ne croyait pas si bien dire au moment du confinement lié au coronavirus !

Grâce à La Fresque de Notre Équilibre, vous comprendrez enfin de façon ludique et collaborative les liens entre l’écologie, le bien-être et la santé.

Cet atelier c’est aussi le début d’une introspection profonde sur notre rapport à soi, au temps et au vivant. Nous allons parler de burn-out, peurs, maladies etc. Il est donc important d’y être préparé mentalement.

Matériel : Vous allez repartir de l’atelier avec des notes personnelles. Je vous invite donc à prendre de quoi noter, votre petit carnet de bord par exemple ;)

Santé Ecologie