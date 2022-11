Les P’tites Brel Neuville-de-Poitou, 18 novembre 2022, Neuville-de-Poitou.

Les P’tites Brel

Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou Vienne

2022-11-18 – 2022-11-18

Neuville-de-Poitou

Vienne

EUR 10 10 Les p’tites Brel C’est un duo accordéon contrebasse . Et Cécile et Cyprien chantent et revisitent des « grands classiques » de la chanson française . Des chansons de Brel de Piaf de Brassens et de Ferré mais pas que !… Un répertoire riche et varié alors en selle pour un voyage dans le temps !

Spectacle proposé par l’ARC (Association des Rencontres Culturelles)

Les p’tites Brel C’est un duo accordéon contrebasse . Et Cécile et Cyprien chantent et revisitent des « grands classiques » de la chanson française . Des chansons de Brel de Piaf de Brassens et de Ferré mais pas que !… Un répertoire riche et varié alors en selle pour un voyage dans le temps !

Spectacle proposé par l’ARC (Association des Rencontres Culturelles)

Neuville-de-Poitou

dernière mise à jour : 2022-11-08 par