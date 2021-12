Les p’tites bêtes spectacle pour tout-petits Espace Andrée Chedid, 22 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Les p’tites bêtes spectacle pour tout-petits

le samedi 22 janvier 2022 à Espace Andrée Chedid

À l’occasion de la 10ème édition du festival itinérant **Contes en balade** à Issy-les-Moulineaux, l’**Espace Andrée Chedid** vous propose : Les p’tites bêtes par Christèle Pimenta et Arthur Maréchal ———————————————————- ### Samedi 22 janvier 2022 à 15h30 et à 16h30, durée 30 minutes Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes très impressionnantes et des toutes petites petites, si petites qu’on ne les voit même pas ! Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui piquent pour de bon ! Spectacle pour tout-petits à partir de 18 mois [[https://www.youtube.com/watch?v=nZYI5OuKMNY](https://www.youtube.com/watch?v=nZYI5OuKMNY)](https://www.youtube.com/watch?v=nZYI5OuKMNY) _La 10ème édition du festival Contes en balade coordonné par l’association_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/contes-en-balade)_, se déroule du jeudi 13 au dimanche 23 janvier 2022 à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/)_._

Spectacle gratuit sur réservation en ligne

Spectacle pour tout-petits à découvrir en famille dès 18 mois

Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T16:00:00;2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:00:00