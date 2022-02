Les p’tites bêtes Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Au cœur de la vallée de l'amitié de Saint lunaire, entre prairie et arbres, venez découvrir une vie à tous les étages. Des petits ateliers vous permettrons d'observer une faune variée qui se développe en milieu boisé. Tarifs : 6€ adultes / 3€ enfants Matériel : Chaussures de marche, k-way, le matériel technique sera fourni sur place. Information : L'association se réserve le droit d'annuler ou reporter la sortie en fonction de la météo ou du nombre de participants. A partir de 6 ans, 12 enfants maximum accompagnés des parents pour 2h d'activité. Inscriptions obligatoires par mail : Du lundi au vendredi. Mercredi 17 août 2022 – 10h -Parking du Marais

