Les P’tites Bêtes Médiathèque Elsa Triolet & Aragon Argenteuil, samedi 23 mars 2024.

Les P’tites Bêtes CONTE de Christèle PIMENTA et bande originale live d’Arthur MARÉCHAL Samedi 23 mars, 10h00, 11h00 Médiathèque Elsa Triolet & Aragon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T10:45:00+01:00

Fin : 2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:45:00+01:00

Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes très impressionnantes et des toutes petites petites, si petites qu’on ne les voit même pas ! Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui piquent pour de bon !_

Accompagnée par Arthur Maréchal et sa guitare, Christèle Pimenta titille les sensations aux travers des péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent !

Spectacle dès 2 ans.

2 séances à 10h ou 11h

Médiathèque Elsa Triolet & Aragon 12-14 boulevard léon Feix Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France https://www.eventbrite.fr/cc/les-animations-des-mediatheques-dargenteuil-1120029?aff=odclrlmctfte