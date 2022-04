” Les p’tites bêtes des Marais ” Monfréville, 11 juillet 2022, Monfréville.

” Les p’tites bêtes des Marais ” Monfréville

2022-07-11 09:00:00 – 2022-07-11 11:30:00

Monfréville Calvados Monfréville

Venez découvrir, petits et grand, la vie miniature et insoupçonnée de nos marais. Indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et pourtant méconnue du grand public.

A l’aide d’une épuisette, nous réaliserons des prélèvements et ensemble nous apprendrons à reconnaître les différentes familles, les noms et le rôle de ces invertébrés.

Une animation à la fois ludique et riche en enseignement.”

Prévoir: casquette ou chapeau, crême solaire, vêtement coupe vent, paires de bottes.

Réservation obligatoire, places limitées.

A partir de 6 ans (accompagné minimum d’un parent).

