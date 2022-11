Les p’tites bêtes – Compagnie C’est-à-dire, 22 décembre 2022, .

Les p’tites bêtes – Compagnie C’est-à-dire



2022-12-22 – 2022-12-22

Spectacle musical à partir de 3 ans.

Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Y’en a des très grandes très impressionnantes et des toutes petites, si petites qu’on ne les voit même pas !

Y’en a qui courent, qui sautent, qui chantent et qui ne sentent pas très bon ! Y’en a des velues, des poilues et des qui piquent pour de bon !

Accompagnée par Arthur et sa guitare, Christèle titille les sensations au travers des péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent !

Christèle partage ses histoires avec les tout-petits et chaque séance est unique et riche en découverte sur l’imaginaire de l’enfant. A leurs côtés, elle apprend à créer des images à leur taille, elle adopte le geste pour le mot et cherche à ouvrir plus grand leurs yeux, pour mieux les emplir d’émerveillement.

dernière mise à jour : 2022-11-22