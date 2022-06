Les P’tites Bêtes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les P’tites Bêtes, 13 juillet 2022, Nantes. 2022-07-13

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : oui dès 18 mois Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Elles se glissent dans les poches, dans les chaussettes et parfois même dans les cheveux ! Il y en a certaines qui courent, qui sautent, qui chantent et ne sentent pas très bon… Accompagnée par Arthur Maréchal et sa guitare, Christèle Pimenta titille les sensations au travers des péripéties des p’tites bêtes qui nous dérangent ! Christèle Pimenta : conteArthur Maréchal : guitare Public : à partir de 18 mois Breil – Barberie Nantes 44100

0251823770 https://www.auxheuresete.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Adresse Parc de Procé - Bd des Anglais Ville Nantes Age maximum dès 18 mois lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les P’tites Bêtes 2022-07-13 was last modified: by Les P’tites Bêtes 13 juillet 2022 Nantes

Nantes Loire-Atlantique