Les P’tites baskets

Les P’tites baskets, 18 juin 2022, . Les P’tites baskets

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 17:30:00 EUR 3 3 Visite de la nouvelle chocolaterie à Darwin, Bordeaux, et découverte des monuments historiques en BatCub.

Places limitées.

Départ du Roseau.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. Visite de la nouvelle chocolaterie à Darwin, Bordeaux, et découverte des monuments historiques en BatCub.

