2022-06-14 09:30:00 – 2022-06-14 13:00:00 EUR 3 3 Drôles de petites bêtes sur Certes.

Venez découvrir le monde des minuscules. 3km.

Places limitées.

Départ du Roseau à 9h ou rdv à 10h à l’accueil du Domaine de Certes.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. Drôles de petites bêtes sur Certes.

