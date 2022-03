LES P’TITES BALADES église,Nérignac Nérignac Catégories d’évènement: Nérignac

Ça sifflote, piaille, roucoule dans le bocage. Est-ce le rossignol, l’accenteur mouchet ou encore le troglodyte mignon ? Tendons l’oreille et découvrons les vocalises des ténors ailés pour apprendre à reconnaître leurs chants et mieux comprendre leur biologie.

Rdv devant l’église Gratuit Prévoir voiture et bonnes chaussures.

