église JOURNET, le dimanche 10 avril à 14:30

Enfin les beaux jours ! La chaleur et la lumière du soleil redonnent vie au monde végétal de nos campagnes. Les plantes sauvages se parent de leurs fleurs qui égayent par leurs couleurs les bords des chemins. Observons leurs diversités, apprenons à en reconnaître certaines et découvrons leurs vertus.

Rdv devant l’église Gratuit

2022-04-10T14:30:00 2022-04-10T18:00:00

