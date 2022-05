Les P’tea Potes Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du mercredi 11 mai au mercredi 8 juin à Médiathèque du Bois fleuri

Découvrir la langue anglaise dès le plus jeune âge, c’est surtout s’amuser en anglais. Des chansons, des comptines à doigts, des histoires et curiosités autour d’une thématique chère aux enfants, pour leur permettre de se laisser embarquer dans un univers coloré où tout est ludique et pensé pour eux ! [https://youtu.be/rkOQp36cly0](https://youtu.be/rkOQp36cly0) Les P’tea Potes amènent chacun à faire appel à sa sensibilité pour voyager à travers les sensorialités de la langue anglaise. Une joyeuse balade où l’on ne s’ennuie jamais ! [www.ptea-potes.fr](http://www.ptea-potes.fr) [↓ Programme annuel des ateliers](https://www.bit.ly/AteliersBF2021)

Gratuit sur inscription.

Ateliers linguistiques animés par Lydie Bordenave.

2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T11:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T11:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T11:00:00

