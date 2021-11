Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Les P’tea Potes Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

du mercredi 10 novembre au mercredi 24 novembre à Médiathèque du Bois fleuri

[http://www.ptea-potes.fr](http://www.ptea-potes.fr)laise dès le plus jeune âge, c’est surtout s’amuser en anglais. Des chansons, des comptines à doigts, des histoires et curiosités autour d’une thématique chère aux enfants, pour leur permettre de se laisser embarquer dans un univers coloré où tout est ludique et pensé pour eux ! Les P’tea Potes amènent chacun à faire appel à sa sensibilité pour voyager à travers les sensorialités de la langue anglaise. Une joyeuse balade où l’on ne s’ennuie jamais ! www.ptea-potes.fr

De 6 mois à 3 ans. Gratuit sur inscription. Les enfants doivent pouvoir suivre le cycle complet des 3 séances.

Atelier linguistique animé par Lydie Bordenave. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T11:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T11:00:00

