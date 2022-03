Les psycho-historiens aux Basses Promenades Les Basses Promenades Reims Catégories d’évènement: Marne

En compagnie du Mitch, Mouvement d’Improvisation Théâtrale de Champagne et de Persona & Mediatio, plongez-vous dans le passé des Basses Promenades de Reims. Suivez l’équipe des psy-historiens, spécialistes de l’analyse du sensible, venus de loin. Ces saynètes décalées et ludiques vous proposent une immersion dans la grande et la petite Histoire! Une découverte à ne pas manquer en famille !

2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-04T18:00:00 2022-06-04T19:00:00

