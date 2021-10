Paris Studio Le Regard du Cygne île de France, Paris Les Prouesse de l’échec – Sylvain Ollivier Studio Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Les Prouesse de l’échec – Sylvain Ollivier Studio Le Regard du Cygne, 25 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 20h à 21h

Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h à 21h

payant

Avec Marine Colard, Sylvain Ollivier a d’abord écrit un duo sous la forme d’une question : Y aller ou pas (?). Aujourd’hui, avec l’humour qu’on lui connaît, le chorégraphe transforme son hésitation en hypothèse. Telle une prophétie autoréalisatrice, Les Prouesses de l’Échec est devenu un solo et assume pleinement de foncer droit dans le mur. En tordant le cou à l’injonction quotidienne de l’ultra-performance, il livre son lot de promesses : celle de ratés, d’ambitions mal placées, de maladresses et accidents qui à coup sûr, finiront en beauté. Soirée partagée avec Se résoudre dans le vide de Marika Rizzi. Entre la danse, le théâtre, la composition, le DJing, la magie et l’organisation de soirée SYLVAIN OLLIVIER n’a pas eu envie de choisir. En 2015 il crée Ouvreur son premier solo puis, creusant la piste de l’anti-performance, Y aller ou pas (?) en 2018. Crédits

Production : compagnie LFA / Soutiens précieux : Le Regard Du Cygne, Point Ephémère, Kubilai Khan / Soutiens à la résidence : CN D, Le Regard du cygne, Point Éphémère Spectacles -> Danse Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt

Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 #4 https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne/ 0143585593 info@leregarducygne.com Spectacles -> Danse

2021-11-25T20:00:00+01:00_2021-11-25T21:00:00+01:00;2021-11-26T20:00:00+01:00_2021-11-26T21:00:00+01:00

