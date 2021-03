Bordeaux En ligne Bordeaux Les proteines végétales avec Charlotte Dupart En ligne Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

Les proteines végétales avec Charlotte Dupart

le mercredi 28 avril à 14:00

En ligne. Public adulte, sur inscription.

Gratuit, sur inscription

La consommation de viande est aujourd’hui un vrai enjeu environnemental et sanitaire. Découvrez les alternatives végétales pour garder un apport protéiné de qualité sans consommer de produits carnés. En ligne Bordeaux Bordeaux

2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T16:00:00

