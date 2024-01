Les Pro’Talks du SOIE / Les métiers de la cosmétique Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes, lundi 19 février 2024.

Découvrez « Les ProTalks du SOIE » : des échanges pour booster votre insertion pro et découvrir de nouvelles opportunités ! Lundi 19 février, 18h30 1

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRXBDsRBQSrJFlX7QFhkVrDRUNEpBNFoyR1lXSDVFNFhEWFJKRUIzVTdLVS4u

Du 2024-02-19 18:30 au 2024-02-19 20:00.

LUNDI 19 FEVRIER (18H30-20H)

Découvrez la richesse des métiers du secteur cosmétique

Quels sont les emplois accessibles à bac+3 et à bac+5 ?

Comment se porte de le marché de l’emploi dans ce domaine ?

Quels sont les principaux profils recherchés ?

En présence de :

Eva LESEIGNEUR – Responsable Innovation et réglementaire chez Prévost Laboratory Concept (PLC) & Créapharm Cosmetics. Présentation de son poste (missions, tâches, journée type…), de son parcours, de l’entreprise, des métiers au sein de l’entreprise et des profils recherchés.

Emeline ROUXEL – Chef de projet Biologie Moléculaire chez Codif International & Alumni du master Biologie Moléculaire et Cellulaire. Présentation de son parcours, de son métier (missions, tâches journée type…), de son recrutement et de son intégration dans l’entreprise.

Vincent BRIFFAUT – Directeur des Ventes France chez Mibelle Group Biochemistry. Aperçu du domaine de la création des actifs cosmétiques, présentation de son expérience dans la vente de ces références et de l’espace étudiants qu’il propose au sein de la Société Française de Cosmétologie.

Inscrivez-vous dès maintenant

Cette table ronde se déroule le lundi 19 février de 18h30 à 20h à l’Amphi B du Bâtiment 2A (Campus de Beaulieu).

> Inscription obligatoire via ce formulaire

Prévost Laboratory Concept

Prévost Laboratory Concept est un laboratoire de façonnage de produits cosmétiques, de compléments alimentaires liquides et de produits de soin pour les animaux.

Le Laboratoire se positionne comme avant-gardiste en proposant en permanence à ses clients des produits innovants conformes aux réglementations en vigueur.

Prevost Laboratory Concept est aussi une entreprise à taille humaine, riche d’une réelle capacité d’écoute, où sont privilégiés la confiance et le respect mutuel, afin de bâtir des liens solides et durables.

Codif International

L’entreprise est née dans les années 2000 à Saint-Malo. Le développement de la marque s’appuie sur notre environnement, son écosystème, sa richesse, sa biodiversité mais aussi la science, l’expertise en biologie cutanée et l’investissement constant dans les technologies de pointe.

Depuis plus de 15 ans, Codif International étudie, teste et cultive la peau pour mieux la comprendre, la servir et la protéger au quotidien grâce à 150 m² de laboratoires répartis en 2 entités. Une première entité dédiée au développement de modèles de peau et une deuxième dédiée au criblage et à la compréhension des modes d’actions des principes actifs.

Codif dispose également d’un laboratoire de biologie moléculaire équipé d’outils de criblage transcriptomique complet permettant d’avoir une vision globale de l’activité d’un principe actif sur l’ensemble du génome humain.

Mibelle Group Biochemistry

Mibelle Biochemistry conçoit et développe, pour l’industrie cosmétique, des actifs uniques de grande qualité à partir de substances naturelles et selon une haute expertise scientifique.

Cette unité opérationnelle indépendante au sein de Mibelle Group a été fondée en 1995 par le Dr Fred Zülli à Buchs en Suisse. En peu de temps, Mibelle Biochemistry s’est construit une excellente réputation à travers le monde en tant que créateur de concepts d’ingrédients actifs innovants et véritable expert dans les domaines de la biotechnologie et de la biochimie. Sa large gamme d’actifs est disponible dans plus de 50 pays dans le monde.

Récemment, son expérience et son vaste savoir-faire dans l’industrie cosmétique ont également été mis à la disposition de l’industrie alimentaire, des boissons et des compléments alimentaires. Dans le cadre du portefeuille « food & health », Mibelle Biochemistry propose une sélection de produits de beauté efficaces, à l’intérieur et contre le vieillissement.

Retrouvez les replays des précédentes tables rondes

Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine