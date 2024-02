Les Pro’Talks du SOIE / Dans la tête d’un recruteur Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes, lundi 11 mars 2024.

Découvrez « Les ProTalks du SOIE » : des échanges pour booster votre insertion pro et découvrir de nouvelles opportunités ! Lundi 11 mars, 18h30 1

Du 2024-03-11 18:30 au 2024-03-11 20:00.

LUNDI 11 MARS (18H30-20H)

Que se passe-t-il dans la tête d’un recruteur ?

Comme se caractérise le métier de recruteur en 2024 ?

Comment aborder un process de recrutement en tant que candidat ?

Quelles sont les attentes des recruteurs ?

Quels sont les outils pour structurer sa recherche d’emploi, de stage ou d’alternance ?

Toutes ce questions seront abordées lors de la nouvelle édition des Pro’Talks du SOIE avec Valentin GUEGAN, Consultant en recrutement chez Happy to meet you.

Cette table ronde se déroule le lundi 11 mars de 18h30 à 20h à l’Amphi B du Bâtiment 2A (Campus de Beaulieu).

Happy to meet you

Happy to meet you, cabinet de recrutement et accompagnement RH 360 travaillant sur toute la France depuis Rennes, Nantes, Paris et Brest, est né du constat que le monde des ressources humaines vivait un changement de paradigme. Digitalisation des outils, candidats en quête de sens, entreprises en transformation, concurrence accrue… Le rapport entre recruteur et candidat s’est modifié, il s’est même quelque fois inversé. Il appartient aujourd’hui aux entreprises de comprendre leur culture, de bâtir une image de marque employeur fidèle à la réalité et d’adopter les codes et les outils de son époque.

Fondé par des ex-DRH qui partageaient une même envie d’apporter sens et disruption au secteur des Ressources Humaines, Happy to meet you conseille, forme et accompagne les entreprises dans toutes leurs défis RH : recrutement, executive search, RPO, évaluation et assessment, bilan de compétences, outplacement, diagnostic et plan d’action RH.

Amphi, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine