Les Pro’Talks du SOIE / Comment allier écologie et numérique ? Université de Rennes Rennes, jeudi 11 avril 2024.

Les Pro’Talks du SOIE / Comment allier écologie et numérique ? Découvrez « Les ProTalks du SOIE » : des échanges pour booster votre insertion pro et découvrir de nouvelles opportunités ! Jeudi 11 avril, 18h30 Université de Rennes Sur inscription

Début : 2024-04-11T18:30:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

JEUDI 11 AVRIL (18H30-20H)

Le numérique peut-il contribuer positivement à la transition écologique ?

Quels sont les impacts du numérique ?

Comment peut-il contribuer positivement à la transition écologique à l’échelle individuelle et collective ?

Comment se projeter dans des perspectives de carrière avec un impact neutre voir positif sur l’environnement ?

Quelles sont les métiers à suivre dans le secteur du numérique responsable ?

Toutes ces questions seront abordées lors de la nouvelle édition des Pro’Talks du SOIE avec

Samuel Le Port – Cofondateur de Treebal, messagerie éco-responsable

Cofondateur de Treebal, messagerie éco-responsable Aurélien Pasquier – Fondateur d’une entreprise de sites bas carbone

Fondateur d’une entreprise de sites bas carbone Olivier Ridoux – Professeur de numérique responsable à l’ISTIC

Cette table ronde se déroule le jeudi 11 avril de 18h30 à 20h à l’Amphi C du Bâtiment 2A (Campus de Beaulieu).

Treebal

À l’origine de Treebal, 3 associés décidés à agir face au dérèglement climatique, mais aussi à apporter des solutions aux dérives sociales et éthiques du numérique.Issue du marketing, Sophie est engagée dans les actions de sensibilisation à l’urgence climatique. David dirige une entreprise dans le marketing digital local. Samuel est un dirigeant expérimenté reconnu dans le secteur du conseil en transformation numérique. Ensemble, ils fondent Treebal. Treebal, c’est une messagerie qui conjugue efficacité et sobriété énergétique, protection des données et respect de l’utilisateur.

Treebal, c’est aussi une messagerie professionnelle capable d’embarquer toute l’entreprise. Trop de travailleurs de terrain sont aujourd’hui éloignés de la réalité, des enjeux et des défis de leur entreprise, faute de disposer d’un outil de communication efficient.

Avec Treebal, le siège rejoint le terrain, et le terrain rejoint le siège, et tous partagent enfin un destin commun.

