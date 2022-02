Les Pro’Talks du SOIE #3 / Entreprendre quand on est jeune Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), le mercredi 2 mars à 18:30

MERCREDI 02 MARS (18H30-20H) —————————- **Vous avez une idée de génie ?** **Vous rêvez de monter votre boîte ?** **Mais vous craignez que votre manque d’expérience soit un handicap ?** Nous vous invitons à découvrir le **mercredi 2 mars de 18h30 à 20h au PNRB ou en distanciel** les ressources pour faire de votre projet entreprenarial une réussite ! Au programme de cette table-ronde : > le retour d’expérience de Quentin Valentin, fondateur & CEO de Miecolo, une start-up de la French Tech. > la présentation de l’offre d’accompagnement de l’Université de Rennes 1 avec : * Pépite Bretagne, le Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat qui propose le Statut Nationale Etudiant Entrepreneur ou des programmes spécifiques comme « Fabrik ta Pépite ». * La Fondation Rennes 1 qui soutient des dispositifs comme InCube, Imagine ta start-up ou le Challenge Digital Transformer > les témoignages d’alumnis de l’Université de Rennes 1. Venez profiter de ce temps d’information privilégié et poser toutes vos questions. [> JE M’INSCRIS <](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y4ulJ4SG90C3N8mlNOZXRbm-TPD_6GZDibXbnJVbm0ZUQ0hPNDMzUkFNVDcxVzdXVzBUS0NHQTJRMS4u) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sur inscription Une fois par mois, nous vous proposons des échanges pour booster votre insertion pro et découvrir de nouvelles opportunités ! #3 avec Miecolo, Pépite Bretagne et la Fondation Rennes 1 Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

2022-03-02T18:30:00 2022-03-02T20:00:00

