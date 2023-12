Les propriétés de l’eau dans la nature Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 28 janvier 2024

de 14h00 à 15h30

Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Lors de cette conférence à deux voix, vous découvrirez les différentes propriétés physiques de l’eau et comment les êtres vivants les utilisent dans la nature. Expériences scientifiques menées par Hassan Khlifi, médiateur physicien du Palais de la Découverte et interventions naturalistes de Frédéric Jarry, Conseiller Environnement de la Maison Paris Nature. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au

pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Cette

Lors de cette conférence à deux voix, vous découvrirez les différentes propriétés physiques de l'eau et comment les êtres vivants les utilisent dans la nature. Expériences scientifiques menées par Hassan Khlifi, médiateur physicien du Palais de la Découverte et interventions naturalistes de Frédéric Jarry, Conseiller Environnement de la Maison Paris Nature. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 2 du Parc Floral de Paris. Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

