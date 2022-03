Les promesses Quimperlé, 9 mars 2022, Quimperlé.

Un rendez-vous Sous les paupières des femmes (7e édition)

Les Promesses, de Thomas Kruithof – Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb…

France – 2021 – 1h38 – drame

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver une cité minée par l’insalubrité et les “marchands de sommeil”. Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?

+33 2 98 96 04 57

