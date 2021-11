LES PROMESSES D’UN VISAGE POEMES ET CHANSONS MAIS PAS QUE… Périgueux, 5 novembre 2021, Périgueux.

LES PROMESSES D’UN VISAGE POEMES ET CHANSONS MAIS PAS QUE… Périgueux

2021-11-05 – 2021-11-05

Périgueux 24000 Périgueux

10 10 EUR Vendredi 5 novembre

” J’ai voulu faire un spectacle pour rendre hommage aux poètes qui m’ont influencé le plus, qui m’ont donné envie d’écrire, de faire ce métier de troubadour, de saltimbanque, pour ceux qui m’ont fait rêver tout simplement!

C’est aux Chanteurs et de ma jeunesse GRACE: Georges Brassens, Léo Ferré chanteuses, Serge Regianni, Jean Ferrat, Robert Charlebois, Juliette Gréco, etc … que j’ai découvert Baudelaire, Villon, Verlaine, Rimbaud, La Fontaine, Rabelais, et bien d”…ils ont fait descendre la poésie dans la rue !

Il n’y avait qu’à se baisser pour ramasser ces trésors de mots, ces perles d’eau qui font chanter les rivières…”

Jauge: 49 personnes / Réservation indispensable / Pass Sanitaire Obligatoire

TARIFS 10 € / 8 € réduit

+33 5 53 35 20 93

Le Paradis

Périgueux

dernière mise à jour : 2021-10-29 par OT de Périgueux