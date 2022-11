Les Promesses de l’incertitude Marseille 2e Arrondissement, 27 janvier 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Les Promesses de l’incertitude

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-01-27 19:00:00 – 2023-01-27

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR 3 22 Explorateur naïf d’un monde aux règles étranges, Marc Oosterhoff cherche l’équilibre, entre soumission au hasard et écriture de sa propre prophétie. Jeux innocents ou épreuve du feu ? Qui sait ce qu’ont tissés pour lui les fils de sa destinée.



Dans un univers monochrome et accompagné en direct par les sons cosmiques de Raphael Raccuia, Marc Oosterhoff propose une performance sous haute tension. Avec un sens du burlesque rappelant Buster Keaton, il lutte désespérément contre l’ennui. Une pièce entre danse, théâtre et cirque, pour embrasser les promesses d’un incertain devenu bien trop précieux pour être laissé aux mains du hasard…



Avec le soutien du Centre culturel suisse. On Tour et la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia



Mise en scène et interprétation : Marc Oosterhoff

Dramaturgie et regard extérieur : Pauline Castelli

Regard extérieur en tournée : Latifeh Hadji

Musique : Raphaël Raccuia

Création lumière : Joana Oliveira

Scénographie : Léo Piccirelli

Cie Moost

Suisse



Equilibre, mise en danger, clown

Durée : 55 min

Dès 10 ans

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

Retrouvez le spectacle « Les Promesses de l’incertitude » de la Cie Moost au Théâtre de la Joliette, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque.



