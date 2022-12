Les Promesses de l’aube Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Rencontres, débats, performances, expériences, Les Promesses de l’aube donne à voir et à entendre les bruissements d’une création littéraire nationale et internationale, francophone et contemporaine.



Ce sont deux jours en compagnie d’une trentaine d’auteurs et artistes – Miguel Bonnefoy, Olivia Rosenthal, Pierre Ducrozet, Eva Doumbia, Yamen Manaï, Malika Doray ou encore Makenzy Orcel – , deux soirées d’exception avec Keren Ann & Irène Jacob, Marie-Sophie Ferdane & Gaspar Claus et une clôture en beauté avec le DJ set de Yuksek & Rubin Steiner ! Les Promesses de l’aube est le premier grand rendez-vous de la Maison internationale des Écritures contemporaines d’Aix-en-Provence, du 20 au 21 décembre à la Cité du Livre ! lesmejanes-programmation@mairie-aixenprovence.fr +33 4 42 91 98 88 http://www.citedulivre-aix.com/spip.php?article401 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

